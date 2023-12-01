По данным «Казгидромета», второго декабря ночью и утром на севере и северо-востоке ЗКО ожидается туман. На западе и севере региона — гололёд.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау — дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до +1..-1 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.