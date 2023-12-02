21-летний иностранец пытался незаконно пешком пересечь границу. Он направлялся в Россию, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. При задержании у мужчины не оказалось документов.

По словам задержанного, в 2022 году он прибыл в Египет из Сьерра-Леоне в качестве беженца. После окончания визы «беженца» незаконно пересёк границу Египта и находился в Турции. Позже, незаконно перейдя границы Армении, Туркменистана и Узбекистана, попал в Казахстан. Молодой человек побывал в Шымкенте, Алматы и 23 ноября на автобусе приехал в Актобе. Знакомый обещал иностранцу помочь с жильём и с работой в Уральске. За его услуги доверчивый иностранец заплатил ему две тысячи долларов. Но потом понял, что его обманули.

Сейчас задержанный помещён в приёмник распределитель. Собранный по его делу материал направили в специализированный административный суд Уральска.

Кроме этого, силовики задержали четырёх граждан Йемена и троих граждан Сирии. Они так же пытались незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска.

Всех выдворили за пределы РК.