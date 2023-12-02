Авария произошла около 22:45 30 ноября на 424-м километре дороги Актобе — Атырау — Астрахань. По данным департамента полиции Атырауской области, Lada 2114 столкнулся с грузовиком Iveco.

В результате ДТП погиб 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Ведётся расследование.

Фото Atyrauoil.official