Сигареты почти на млрд тенге уничтожили в Уральске

Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.

Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.