Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.
Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.
— По другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств — сигарет с DataMatrix штрихкодом. Средства от реализации в сумме 84 млн тенге обращены в доход государства, — говорится в сообщении.