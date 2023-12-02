В Индерском районном суде Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении троих мужчин. Они обвинялись в скотокрадстве.

Из материалов дела следует, что двое подсудимых по предварительному сговору неоднократно крали животных со скотного двора. Третий — с вольного выпаса. Сумма причинённого ущерба составляет 1,7 миллиона тенге.

— Вина подсудимых полностью доказана материалами дела. Суд при назначении наказания в качестве смягчающих наказание и уголовную ответственность подсудимых признал их семейное положение, частичное возмещение причинённого ущерба потерпевшему. Отягчающих обстоятельств не установлено, — пояснили в районном суде.

Приговором суда двоим подсудимым назначили лишение свободы на пять лет и шесть месяцев, без конфискации имущества. Третий получил три года лишения свободы условно.

Приговор суда вступил в законную силу.