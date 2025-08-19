19 августа в СОШ №52 организовали пресс-тур для родителей первоклашек. Мамам и папам, бабушкам и дедушкам показали как работает «Малышкина школа», главная цель которой подготовить детей к школе. По словам директора объекта образования Самал Рахметуллиной, в данный момент поступило 172 заявки от родителей на зачисление детей в первые классы. Всего их будет восемь.

– Мы не исключаем, что до конца августа заявки всё еще будут поступать. «Малышкина школа» начала свою работу с четвертого августа. Первый поток уже прошел двухнедельное обучение. Цель «Малышкиной школы» - это подготовить ребенка к первому классу, познакомить со школой, - подчеркнула Самал Рахметуллина.

Отметим, что «Малышкины школы» работают во всех школах страны.

– Школа нам очень понравилась. Здесь созданы все условия для комфортного обучения наших детей. Я очень радовалась, когда школу только начали строить. Сегодня я еще больше рада. Мой первый внук переступает порог этой школы. Будет учиться в первом классе. «Малышкина школа» - прекрасная задумка, ребенок уже познакомился с одноклассниками, учителем и со школой. Могу с уверенностью сказать, что внук на 100% готов к школе. Он многому научился за эти две недели. Я сама всю жизнь проработала учителем в школе и прекрасно понимаю, что первое впечатление для ребенка особенно важно, - рассказала бабушка первоклассника Улганым Сисенгалиева.

СОШ №52 распахнула свои двери в феврале этого года, работает в две смены. В данный момент здесь обучаются 1480 детей. Само здание рассчитано на 1500 мест. Здание состоит из 10 блоков в три этажа, у каждого входа установлены турникеты, работают 180 камер видеонаблюдения.

Школу по праву можно назвать «школой будущего». Она оснащена всем необходимым современным оборудованием, в том числе модификационными кабинетами, мощными компьютерами, передовой техникой и стильной мебелью. Здесь предусмотрены все условия для обучения детей с особыми потребностями.

Кроме этого, в школе предусмотрены четыре спортивных зала для младших, средних и старших классов, а также поля для занятия футболом, баскетболом, волейболом и бега. Столовая рассчитана на 378 посадочных мест, а актовый зал - на 324. В двух залах хореографии одновременно могут заниматься 25 детей. Свободное время школьники могут провести в читальных залах и на коворкинг площадках.