Школу на 1500 мест открыли в Уральске

В Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию новую школу на 1500 мест, построенную в рамках проекта «Комфортная школа». Школа №51, построенная в современном стиле, расположена в поселке Деркул города Уральска. В торжественном мероприятии принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, который поздравил коллектив школы, учащихся и родителей с открытием нового учебного заведения.

В Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию новую школу на 1500 мест, построенную в рамках проекта «Комфортная школа». Школа №51, построенная в современном стиле, расположена в поселке Деркул города Уральска. В торжественном мероприятии принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, который поздравил коллектив школы, учащихся и родителей с открытием нового учебного заведения.

– В Послании народу Казахстана глава государства отметил важность качества образования и создания условий для наших детей. «Качество среднего образования — важный фактор успеха нации. Необходимо создать благоприятные условия для всестороннего развития и получения знаний каждым учащимся», — подчеркнул президент. В этом направлении в области строятся новые школы, ведется капитальный ремонт образовательных учреждений. За 2 года в Западно-Казахстанской области построены 22 новые школы. В 2023 году завершены и введены в эксплуатацию 16 новых школ, в 2024 году завершено строительство 6 новых школ. В 2025 году в рамках проекта «Комфортная школа» будет продолжено строительство еще 6 школ, — отметил глава региона.

Новая школа рассчитана на 1500 мест и оснащена современным оборудованием. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров имеются 4 спортивных зала, несколько мастерских и коворкинг-площадок, библиотека, конференц-залы и другие удобства. Для учащихся созданы все условия.

Ветераны образования, участвовавшие в открытии школы, отметили, что в последние годы в регионе проводится большая работа в сфере образования.