В Уральске завершилось строительство первой «комфортной школы»

Трехэтажное здание занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров. Ученики начальных классов (0–4) будут заниматься в правом крыле школы, а средние и старшие классы — в левом. Для комфортного обучения предусмотрено четыре спортивных зала: два для младших и два для старших классов.

В поселке Деркул завершено строительство современной школы, о чем сообщили в региональной службе коммуникаций. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «KazConstructionGroup». Сейчас идет передача объекта на баланс акимата, а торжественное открытие школы запланировано ко Дню Независимости.

Трехэтажное здание занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров. Ученики начальных классов (0–4) будут заниматься в правом крыле школы, а средние и старшие классы — в левом. Для комфортного обучения предусмотрено четыре спортивных зала: два для младших и два для старших классов.

В центральной части здания находятся актовый зал на 324 места, кабинет музыки, хореографический зал и столовая, разделенная на зоны для разных возрастных групп. В школе созданы коворкинг-зоны, читальные залы, а также благоустроенный двор, где можно отдохнуть или поиграть. Школьный участок площадью три гектара включает футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, площадки для воркаута и национальных игр, а также игровые зоны для младших учеников.

Теперь детям не нужно ехать через весь город, чтобы получить доступ к современному образованию и инфраструктуре. Учителя отмечают, что техническое оснащение школы позволяет проводить интересные и практичные уроки. Школа уже готова принять своих первых учеников.