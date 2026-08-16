Иммиграция из Узбекистана в Казахстан сократилась вдвое

По данным аналитиков Data Hub, в январе–июне 2026 года в Казахстан на постоянное место жительства из Узбекистана переехали 2 894 человека. Это в два раза меньше, чем за тот же период 2025 года. Более того, показатель стал самым низким за последние пять лет. Под иммигрантами официальная статистика понимает иностранцев и лиц без гражданства, изменивших страну постоянного проживания при регистрации по месту жительства.

При этом число переселенцев из Узбекистана в последние годы заметно менялось. В 2022 году оно выросло сразу на 132% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024-м — еще на 51%. В первой половине 2025 года также был рост — на 18%. Из-за этих скачков в течение четырех лет число прибывших превышало 3 тыс. человек. Теперь показатель вернулся к уровням, которые наблюдались до 2022 года.

Большинство переселенцев из Узбекистана — этнические казахи. В январе–июне их доля составила 69%. Чаще всего они выбирали для постоянного проживания Алматинскую и Мангистаускую области — на них пришлось около 60% всех случаев. Еще 18% переселенцев выбрали Алматы и Астану. Несмотря на снижение числа прибывших, миграционное сальдо между Казахстаном и Узбекистаном остается положительным. Это связано с тем, что из Казахстана в Узбекистан на постоянное место жительства практически никто не переезжает.