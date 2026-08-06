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Социум

Засуху прогнозируют в двух районах ЗКО в августе

Синоптики «Казгидромета» опубликовали окончательный прогноз увлажнения на последний месяц лета.
Арайлым Усербаева
Засуху прогнозируют в двух районах ЗКО в августе
Фото с сайта РГП "Казгидромет"

В августе 2026 года атмосферная засуха ожидает Бокейординский и Жанибекский районы Западно-Казахстанской области.

Аналогичная засушливая погода прогнозируется и в других регионах страны:

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  • Актюбинская область: Шалкарский и Иргизский районы;
  • Атырауская область: Курмангазинский район;
  • Алмаатинская область: Балхашский район;
  • Жамбылская область: Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский и Жамбылский районы;
  • Туркестанская область: Арысский, Сузакский, Казыгуртский, Ордабасинский, Шардаринский, Жетысайский, Байдибекский и Келесский районы;
  • Кызылординская область: Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы и Кызылорда.

Умеренно влажная погода ожидается лишь в Тимирязевском районе СКО и Узункольском районе Костанайской области. На остальной территории Казахстана условия увлажнения прогнозируются близкими к норме.

Казгидромет засуха август

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