Засуху прогнозируют в двух районах ЗКО в августе

В августе 2026 года атмосферная засуха ожидает Бокейординский и Жанибекский районы Западно-Казахстанской области.

Аналогичная засушливая погода прогнозируется и в других регионах страны:

Актюбинская область: Шалкарский и Иргизский районы;

Атырауская область: Курмангазинский район;

Алмаатинская область: Балхашский район;

Жамбылская область: Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский и Жамбылский районы;

Туркестанская область: Арысский, Сузакский, Казыгуртский, Ордабасинский, Шардаринский, Жетысайский, Байдибекский и Келесский районы;

Кызылординская область: Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы и Кызылорда.

Умеренно влажная погода ожидается лишь в Тимирязевском районе СКО и Узункольском районе Костанайской области. На остальной территории Казахстана условия увлажнения прогнозируются близкими к норме.