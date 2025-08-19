Показатель стал рекордным за последние 13 лет.

В июле 2025 года в Казахстане добыли свыше 7,8 млрд кубометров природного газа. Это на 62% больше, чем в июне, и на 57% больше, чем год назад. Такой показатель стал рекордным минимум с 2012 года, сообщают аналитики Data Hub.

За январь–июль добыча составила 40,5 млрд кубометров, что лишь на 14% выше, чем годом ранее. Главная особенность июльского роста — он почти полностью обеспечен за счёт попутного нефтяного газа. Его объём в июле превысил 5,7 млрд кубометров, что более чем вдвое выше показателя июня и почти в два раза выше прошлогоднего уровня. В итоге доля попутного газа в добыче достигла 72% (в среднем за первое полугодие 2025-го и за весь 2024-й она составляла около 56%).

Но здесь есть нюанс: попутный газ не всегда очищают и продают. Чаще всего его закачивают обратно в пласт. В 2024 году, по данным минэнерго, так возвращали около 40% всего добытого газа. Зачем это делают?

Технологически — для поддержания давления в пласте и увеличения добычи нефти.

Экономически — так проще для инвесторов: не нужно заниматься очисткой, переработкой и сбытом газа, а можно сосредоточиться на нефти.

Кроме того, часть газа уходит на внутренние нужды компаний, а иногда его даже сжигают. Поэтому товарный газ — это не вся добыча. В июле 2025 года аналитики отмечают лишь 2,2 млрд кубометров товарного газа, что даже немного меньше, чем год назад.



