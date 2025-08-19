Мобильные переводы под контролем: кого в Казахстане начнут проверять этой осенью

В этом году будет введён порог в более чем 1 миллион тенге за три месяца. В Комитете госдоходов пояснили, при каких обстоятельствах переводы казахстанцев будут считаться доходом от предпринимательской деятельности, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Кого затронет новый порог проверки мобильных переводов

Как пояснили в пресс-службе КГД, если один человек в течение 3 месяцев на свой банковский счёт получает более 100 переводов от разных отправителей, то это будет считаться доходом от осуществления предпринимательской деятельности.

При этом сумма от 100 разных лиц должна превышать 12-кратный размер минимальной заработный платы (МЗП). В 2025 году МЗП составляет 85 000 тенге. Таким образом, в этом году эта сумма будет в размере 1 020 000 тенге.

Как будет работать контроль за мобильными переводами

По информации пресс-службы КГД, банки будут высылать в органы государственных доходов данные о тех физических лицах, у которых количество и размеры мобильных переводов в определённый промежуток времени будут превышать установленные критерии.

После этого налоговые органы анализируют полученную информацию. Таким образом, контроль мобильных переводов не затронет физлиц, не подпадающих под вышеуказанные критерии.

Какие последствия ожидают граждан при превышении этого порога

При выявлении признаков предпринимательской деятельности органы государственных доходов отправят физлицу уведомление для устранения выявленных нарушений. На исполнение уведомления даётся 30 рабочих дней со дня, следующего за днём его вручения (получения).

В случае неисполнения либо неполного исполнения уведомления налогового органа будет назначена тематическая налоговая проверка (ограничена одной темой/вопросом).



