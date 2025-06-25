Сегодня депутаты одобрили поправки в Налоговый кодекс.

В Казахстане с сентября заработают новые критерии проверки мобильных переводов — вступит в силу новый порог в 1 миллион тенге в течение трех месяцев. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает Tengrinews.kz.

Как рассказал Биржанов в кулуарах Мажилиса, где сегодня окончательно одобрили поправки в Налоговый кодекс, проверять мобильные переводы «по-новому» начнут через два месяца.

— Мы на сегодняшний день и так получаем (информацию - прим.) по мониторингу мобильных переводов. Там другие критерии были. Сейчас приказ, который предусматривает третий критерий, тоже готов. Он должен был быть принят после сегодняшнего законопроекта (по вопросам налогообложения - прим.). Закон принят, в течение 60 дней он вступит в действие. Соответственно, мы примем нормативный документ и уже будем работать. В сентябре заработает, — рассказал Ержан Биржанов.

Журналисты уточнили: будут ли проверять переводы между родственниками? Вице-министр ответил, что это должно быть 100 разных человек, которые переводят деньги в течение трех месяцев. Если деньги переводят, например, дети и родители, то сумма не имеет значения и проверок не будет.

— Если мать дочке деньги пересылает, отцу, брату — никаких вопросов нет. Если даже это будет 1-2 миллиона, здесь вопросов нет. Все критерии одновременно должны сработать, все условия. Первое: 100 разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, даже 10 человек... Ну, у вас, наверное, нет 100 родственников, которые вам каждый год отправляют. Тогда вы под этот критерий уже не попадаете. Второе: если 100 лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третье: сумма должна превышать 1 миллион тенге, - добавил Биржанов.







