По данным Министерства транспорта РК, полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).

Так, к примеру, Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алмату и Астану, а также из Дохи в Алмату. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационный рейсы.

Авиакомпания «SCAT» начала вывоз граждан из Государства Катар. Первый рейс Доха-Алматы вылетел сегодня, в 07:35 времени Катара с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха-Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек.

Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:

27.06.25 Доха — Астана

29.06.25 Доха — Алматы





Фото: pexels.com