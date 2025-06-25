Депутат мажилиса Екатерина Смолякова заявила о серьёзных проблемах в туристической отрасли и обратилась с запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, сообщает Orda.kz.

По словам депутата, несмотря на положительные показатели, Казахстан ежегодно теряет более миллиарда тенге из-за нелегальной деятельности иностранных гидов и отсутствия контроля.

В 2024 году страну посетили более 15 миллионов иностранных туристов, а внутренний туризм охватил свыше 10 миллионов казахстанцев. Это помогло республике подняться на 52-е место в глобальном рейтинге развития туризма. Однако вместе с ростом потока увеличилось и число нарушений миграционного законодательства — их зарегистрировали более 106 тысяч. Проблему усугубляют иностранные туроператоры, которые массово работают без разрешений.

– К нам массово заезжают туроператоры и гиды из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, Пакистана и Китая. Они перевозят туристов своими автобусами, проводят экскурсии и уводят клиентов с казахстанского рынка. При этом нашим туроператорам запрещено въезжать в эти страны со своими пассажирами. Где же равные условия? - спросила Смолякова.

Она подчеркнула, что нелегальные гиды не платят налоги, не подотчётны государству и часто дискредитируют страну в глазах туристов. При этом, по её словам, часть этих экскурсоводов — студенты, которые работают без разрешений. Они распространяют искажённую информацию, не знают историю и культуру Казахстана. Это наносит удар по репутации страны.

– Студенты из Индии и Пакистана массово работают гидами, создавая опасный имидж Казахстана как страны „секс-туризма“. Неграмотные иностранные гиды распространяют дезинформацию о коррупции, преступности и высоких ценах. Туристическая полиция почти не работает, а транспортная действует только по будням. В выходные, когда пик посещаемости, её просто нет, - отметила депутат.

Отдельное внимание Смолякова уделила регистрации туристов. По её словам, только шесть миллионов из 15 млн иностранцев зарегистрированы в системе eQonaq — остальные находятся в «тени». Это означает не только потери бюджета, но и риски для безопасности. Также депутат указала на плохую инфраструктуру в популярных туристических местах.

– В Алматы и Алматинской области, где больше всего туристов, фактически нет контроля. Отсутствуют туалеты, урны, зоны отдыха и интернет. Нет системы звёздности гостиниц и обязательной сертификации гидов. Туризм — это лицо страны и источник роста экономики, - подчеркнула Смолякова.

Депутат предложила передать туристические зоны в управление инвесторам, ввести биометрию и Face ID, пересмотреть валютные ограничения для туристов и ужесточить санитарный контроль в местах питания. Она уверена, что при комплексном подходе вклад туризма в ВВП можно увеличить до 3–4 %.