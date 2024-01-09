Мобильные переводы плотно вошли в повседневную жизнь казахстанцев. С помощью них можно быстро решить многие денежные вопросы в короткий промежуток времени. Однако, в Комитете госдоходов решили, что мобильные переводы стали одним из методов, с помощью которого недобросовестные предприниматели могут уходить от уплаты налогов.

С 1 января 2024 года в Казахстане вступило в силу всеобщее декларирование и в стране начали проверять мобильные переводы граждан. Такое новшество вызвало двусмысленную реакцию среди казахстанцев.

«Перевод жок»

Особенно всерьез обеспокоились предприниматели и даже перестали принимать оплату за товар и услуги через переводы и QR. Это вызвало негативную реакцию со стороны рядовых казахстанцев.

– Таксисты сразу говорят, что принимают оплату только наличными. Мне, к примеру, неудобно носить с собой деньги. Мы все давно уже привыкли к переводам, QR и оплате безналичным способом. Вот вчера, например, вызвала такси через приложение. Водитель уже по приезду стал требовать с меня оплату наличными. Сказал, что у него потом будут удерживать налог, а он таксует не регулярно. Естественно у меня с собой не было наличных. Только в конце он с таким одолжением сказал: «Ладно, переводи". Я понимаю, что их поступления будут проверять. Но пусть тогда открывает ИП и принимает оплату через смартфон, - жалуется жительница Уральска Самал. Кайрат занимается частным извозом. По мнению мужчины, размер налогов слишком велик, поэтому ему не выгодно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. – На такси сейчас много не заработаешь. Иногда такие смешные цены выставляют... Только в часы-пик более менее выручка нормальная. Из этих денег я должен заправить машину, отремонтировать её, оплатить кредиты, коммунальные услуги, домой принести продукты, одеть детей. А теперь еще заплатить налог и купить терминал, чтобы принимать карты. Что я себе заработаю в таком случае? - говорит мужчина. Детям тоже удобнее расплачиваться картой Подобные жалобы поступают на действия не только таксистов, но и работников сферы красоты, небольших магазинов и школьных столовых. Требования оплатой наличными последних и вовсе возмутили родителей учеников. – Мой сын младшеклассник. Для удобства я открыла ему банковскую карту и перевожу карманные деньги ему на счет. Но в школьной столовой заявили, что больше оплату картой не принимают. Якобы для этого у них нет терминала, а устанавливать его они не собираются. Возмущению нет предела. Ученик младших классов растеряет монетки, пока дойдет до столовой. Что это такое? Если уж они оказывают услуги и продают свой товар, то должны устанавливать терминалы, принимать карты и платить налоги, - говорит жительница города Лунара. Ущемляются права потребителей Заместитель руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Кайдаров говорит, что проверка мобильных переводов, напротив, нацелена на вывод из тени незаконного предпринимательства. Ведь некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги с помощью мобильных переводов. Однако переводы проводятся без контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

– Следует подчеркнуть, что государство не будет проверять все мобильные переводы. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных людей ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимательской деятельности, - сказал он.

При этом он подчеркнул, что рядовые граждане, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

Что касается отказа в безналичной оплате, то по Закону казахстанцы могут расплачиваться любыми удобными способами - банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За подобное правонарушение предпринимателям предусмотрена административная ответственность. В первый раз они отделаются предупреждением, а вот при повторном нарушении им уже грозит штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП - прим. автора). Это предусмотрено в статье 194 КоАП «Отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек".

А вот таксистам Бауыржан Кайдаров порекомендовал зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Сделать это можно через мобильные приложения e-Salyq Business, Egov Mobile и банки второго уровня Halyq bank, Kaspi bank, BankCenterCredit. При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости.

А вот отказ арендаторов школьных столовых принимать банковские карты является серьезной причиной для проверки их деятельности. В пресс-службе управления государственных доходов посоветовали родителям писать жалобы с указанием конкретных номеров школ.

– Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства. Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов - ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности. Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль. При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков, - заверил Бауыржан Кайдаров.

Если вы столкнулись с проблемой по оплате безналичным способом, можете обратиться в управление государственных доходов по адресу: Некрасова 30/1, либо направить жалобу через e-otinish, либо по номеру 1414.