У нас ожоги по всему телу - пострадавший при взрыве кафе в Уральске

Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе Rizyq обрушилось и начался пожар. Спасательные работы на месте взрыва были завершены вечером того же дня, разрушенное здание полностью разобрали.

Трагедия унесла жизни троих человек: 19-летней Маргариты Мухаметжановой, 32-летнего Руслана Каржаубаева и студента Ерхана Токпаева. Ещё шесть человек пострадали, пять из них находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Двум студенткам, работавшим в кафе официантками, неравнодушные казахстанцы собрали деньги на лечение.

Также среди пострадавших находятся два гражданина Узбекистана, двоюродные братья 26-летний Мухаммад и 19-летний Дилдош Исмаиловы. В кафе они работали поварами, в тот день была смена младшего брата.

— Я здесь уже около трёх лет, младший брат приехал недавно. В тот день была не моя смена, я спал на втором этаже. Мы внизу работали, а на втором этаже жили. Ничего не помню, когда я открыл глаза передо мной был бетон. Потом помню, все туда-сюда ходили. Мне помогли, вытащили оттуда. Когда меня забирали я никого не видел, позже в больнице мне сказали, что меня привезли через полчаса после брата. У нас ожоги по всему телу, нам нужны деньги на лечение в Самаре. Общая сумма 12 миллионов тенге, осталось собрать ещё четыре до пятницы, — рассказал Мухаммад Исмаилов.

У всех пострадавших состояние стабильно тяжелое. Помимо термического ожога шеи, лица, спины и обеих верхних и нижних конечностей, у мужчин ожоги верхних дыхательных путей. Ожоговый шок первой степени 50-55%. Желающие помочь братьям могут связаться с их дядей по номеру: 8(705)-827-35-83 Жахонгир.

Расследование ведётся по статье 292 УК РК “Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц”. Шестого января задержали арендатора кафе - 34-летнего Мендибека Уалиева. Именно он проходит главным подозреваемым по делу о взрыве в заведении. Согласно решению суда во время досудебного следствия мужчина будет находиться в изоляторе.