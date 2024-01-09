Прокурор специализированной природоохранной прокуратуры ЗКО Мират Джумагалиев отметил, что их ведомство на постоянной основе проводит работу по анализу состояния законности. К примеру, установлен факт проведения строительно-монтажных работ на территории гослесфонда без разрешительных документов.

– По представлению природоохранной прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности за порчу земли. Штраф в размере 2,4 миллиона тенге полностью оплачен. Также подан иск о возмещении причиненного государству ущерба, - рассказал Мират Джумагалиев.

По его словам, общая площадь лесного фонда области составляет почти 220 тысяч гектаров. Покрытая лесом площадь - около 90 тысяч гектаров. В области работают восемь государственных лесовладельцев.

Во время рейдов прокуроры выявили факты неудовлетворительного состояния лесов. Другими словами ответственные несвоевременно проводили санитарную рубку. В итоге четверых работников учреждения по охране лесов и животного мира привлекли к ответственности.

Кроме того, установлен факт, когда снимали плодородный слой почвы на территории гослесфонда при хищении труб в поселке Зачаганск. Виновные установлены в рамках досудебного расследования.