По данным пресс-службы ДЧС ЗКО за первую неделю 2024 года в области произошло 12 пожаров один из них начался с хлопка газовоздушной смеси.

За семь дней у спасателей было 33 выезда, из них шесть загораний и десять аварийно-спасательных работ.

— Один вызов был поисково-спасательный и четыре другого характера, где было спасено 15 человек из них четверо детей. Произошло 13 ЧП, отправлено 15 смс через мобильные операторы о штурмовом предупреждении и закрытие автодороги, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. По официальным данным погибло три человека, еще шесть пострадали.