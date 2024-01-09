Трагедия произошла восьмого января в 15:50 на озере в городе Шалкар. По данным ДЧС Актюбинской области, ВАЗ-2110 провалился под лед. Внутри находились трое мужчин. Двое мужчин смогли самостоятельно выбраться на берег. Спасатели разместили их на передвижном временном отопительном пункте, медицинская помощь не потребовалась.

Третий мужчина 1972 года рождения утонул. В 17:45 спасатели извлекли его тело из воды. В момент трагедии он сидел на пассажирском месте.

Спасатели призывают казахстанцев неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Внимание. Видео 18+