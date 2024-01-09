На 3,5 года лишили свободы жителя Уральска за грамм «синтетики»

По данным polisia.kz, летом 2023 года в районе локомотивного депо полицейские задержали 34-летнего жителя Уральска. Во время обыска у задержанного изъяли наркотическое средство. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотическим средством альфа-PVP.

Общий вес наркотиков составил 1,07 грамма, что согласно действующего законодательства является особо крупным размером.

Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Стоит отметить, что только в прошлом году транспортные полицейские страны выявили 403 наркоправонарушений, из них 33 факта сбыта, 22 хранения в особо крупных размерах. Из незаконного оборота изъяли свыше 428 килограммов различных наркотических средств.