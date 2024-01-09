В Палате предпринимателей ЗКО прошла встреча предпринимателей, представителей госорганов с депутатом Мажилиса Парламента РК Аскаром Садыковым. Мероприятие связано с завершением срока действия моратория проверок деятельности субъектов бизнеса. В связи с чем, у предпринимателей появились опасения, что после завершения моратория начнутся повальные проверки.



– Стоит вопрос поднятия ставки НДС, повышение налогов, а также обязательная регистрация всех предпринимателей. Мы, как предприниматели, это понимаем, и это необходимо. Но хотелось бы со стороны госорганов получить разъяснения, чтобы у нас были партнерские отношения, – заметил председатель Регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО Мурат Джакибаев.



Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Гульдана Кереева рассказала, когда они собираются на проверки, какой план на текущий год и что его разместили в соцсетях, кого будут уведомлять, кто вошел в группу риска, кто нет, по каким критериям будут определять. А также заверила, что повальных проверок не будет, а то, что они планируют, не будет превышать 5% от общего количества предпринимателей.



– Согласно изменениям в Предпринимательском кодексе проверки нами осуществляются в рамках системы управления риска. Это информационная система, и в случае, если на момент составления проверки она не работает, то тогда допускается в ручном режиме планировать проверки от общего количества подконтрольных объектов, а их около 5 000, не более 5%. Если у нас в прошлом году было запланировано около 300 проверок, то на текущий год – 280. План проверок опубликован на сайте Комитета. Проверки выбираются согласно 152 Приказа, это совместный Приказ Министерства здравоохранения с национальной экономикой. Там прописаны все субъективные и объективные критерии при выборе проверок. Любой предприниматель может ознакомиться с данным Приказом, – объяснила руководитель СЭС.

Также Гульдана Кереева подробно объяснила все действия работы по проверкам, что такое субъективные критерии.

– Это результаты самой первой предыдущей проверки. Также, если в отношении субъекта в предыдущем году была подтвержденная жалоба, также есть показатели, если есть информация, поступившая с государственных органов. По совокупности по этим показателям мы планируем свой план проверок. Перед проведением проверки в обязательном порядке уведомляем предпринимателя за 30 дней, с указанием сроков проведения проверки, а также по каким правовым актам будем проверять. Обязательно регистрируемся в Департаменте по правовой статистике. Исключение, если внеплановая проверка, то согласно Предпринимательского кодекса имеются ряды требований, когда мы не уведомляем предпринимателя. В основном, это 90% случая, если имеются обращения физ- или юрлица по убедительным основаниям, конкретным фактам. В остальных всех случаях, при проведении внеплановой проверки мы извещаем за сутки, – объяснила Кереева.



К тому же, информация о 280 проверках размещена на сайте Комитета санэпидконтроля. Эти проверки будут проводиться по графику на соответствие разрешительных документов, т.е. проверка назначаема по ранее выданному разрешительному документу. По списку у Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО всего лишь 9 проверок, и касаются они переуплотненности школ и трехсменки.



Депутат Мажилиса Парламента РК Аскар Садыков сказал, что со своей стороны, депутаты рекомендовали продлить мораторий еще на один год.



– Мы понимаем, что в связи с дорогой ставкой Нацбанка, бизнес не получает денег на развитие с банков второго уровня. Просто нет возможностей, да еще «ДАМУ» не субсидирует. Весь 2023 год предприниматели прожили в ожиданиях, – подчеркнул мажилисмен.

Оксана КАТКОВА

фото автора