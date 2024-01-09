Село Жетыген в Алматинской области станет городом Алатау. Указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает akorda.kz.
Президент страны постановил:
1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.
2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.
3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.