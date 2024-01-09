По информации пресс-службы департамента полиции Актобинской области, мошенники под видом женихов-иностранцев орудуют на сайтах знакомств. На уловки таких мошенников попалась актюбинка. Злоумышленник представившись гражданином США переписывался с 48-летней женщиной через приложения «Одноклассник».

Позже мужчина сообщил, что отправил ей в подарок брендовые часы, сумки и 10 тысяч долларов США. Но для того чтобы получить презент ей необходимо оплатить таможенный сбор. Ничего не подозревающая женщина перевела «жениху» около 700 тысяч тенге.

Департамент полиции предупреждает, чтобы не попасть на уловки мошенников и обезопасить свои сбережения, нужно соблюдать нехитрые правила. Если вы никогда не видели мужчину, не нужно верить в его любовные послания, которые он пишет в первый же день знакомства, не отправлять ему деньги ни под каким предлогом.