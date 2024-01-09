По словам заместителя руководителя Талгата Темиргалиева, с прошлого года идет профилактический контроль, особый порядок проверок отменен. Его отличие в том, что по итогам профконтроля административное производство не возбуждается, а выдается предписание со сроком устранения, без возбуждения административного дела.

Что касается количества проверок планируемых объектов на данный момент идет работа по внедрению автоматической системы отбора графика. На сегодняшний день на первое полугодие запланировано в ручном формате 244 объекта. Почти все они относятся к образованию. На второе полугодие, в случае ручного набора, планируется включение порядка 100 объектов.

– Как было сказано, при планировании в первую очередь идут объекты высокой степени риска, согласно требованиям совместного приказа министра по ЧС Нацэкономики. При этом обязательное требование будет наличие субъективных критерий. Это результаты предыдущих проверок, и наличие на данном объекте чрезвычайных ситуаций, происшествий и т.д. Если объект не попадает под эти критерии, то планироваться не будет, согласно требованиям на сегодняшний день. Все объекты по линии пожарной безопасности у нас делятся на три группы. Первая – высокая степень риска, это когда подвергаются профилактическому контролю один раз в год. Объекты средней степени риска подвергаются контролю один раз в два года. Объекты низкой степени риска плану профилактического контроля не подвергаются, а проверяются только согласно требованиям Предпринимательского кодекса, или если есть жалобы, поручения прокуратуры, госорганов и т.д., – рассказал Талгат Темиргалиев.

Оксана КАТКОВА

фото автора