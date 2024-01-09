Свой трудовой путь Юрий Зеленцов, выпускник педагогического института им. А.Пушкина, начинал в совхозе им.Жданова Приурального района заведующим интернатом при Чаповской средней школе. Затем, до 1986 года, в родном вузе трудился деканом факультета общественных профессий. Но судьба распорядилась так, что Юрию Александровичу пришлось возглавить Дворец культуры железнодорожников Уральска, который под его руководством прославился на всю область своими творческими коллективами.



Областной драматический театр им. А.Н.Островского Юрий Александрович возглавил в 2000 году. Это было сложное время для учреждения и ему пришлось буквально вытаскивать театр из долговой ямы. А при тогдашних веерных отключениях электроэнергии и почти пустых нетопленных залах, каждый новый спектакль доставался с огромным трудом. Но коллектив справился, сохранив и приумножив свое наследие.



Ему был вверен творческий коллектив театра, в работе с которым нужно было быть очень грамотным, компетентным и деликатным. Юрий Александрович за годы своей работы в театре всегда был в связке с главным режиссером, никогда не вмешивался в творческий процесс, но всячески поддерживал любые начинания, инициативы и идеи, помогая реализовывать все режиссерские задумки, давая «зеленый свет» на постановки спектаклей, на самые смелые и неожиданные режиссерские решения, не препятствуя, доверяя вкусу, чутью, режиссерскому профессионализму.



При нем практически вся труппа получила специальное высшее образование, многие окончили Самарский государственный институт культуры. Не каждый директор, иногда жертвуя процессом и производством, будет отпускать на протяжении пяти лет своих сотрудников на учебу и сдачу сессии. Но Юрий Зеленцов оказался дальновидным политиком, делая «задел» на будущее, понимая, что успех театра в его костяке и творческом потенциале труппы, а его развитие невозможно без профессионального роста, но и, прежде всего без образования.



В Уральске театр стал очагом культуры, приобретя любовь и уважение у интеллигенции, рабочих и служащих. И это не случайно, поскольку коллектив всегда жил и работал, шагая в ногу со временем, тонко чувствуя действительность, понимая запросы зрителей. За период работы в театре зарекомендовал себя как знающий свое дело руководитель, были возобновлены гастроли в города Казахстана, России, на фестивали республиканского значения.



Для Юрия Зеленцова 2015 год стал особым. В январе он принимал поздравления сразу с тремя юбилейными датами – 65 лет со дня рождения, 45 лет творческой деятельности и 15-летие руководства старейшим в республике театром. Театр имеет статус драматического, но труппа работает с юными зрителями, начиная с дошкольников и заканчивая студентами колледжей и вузов.



К 150-летию со дня образования был открыт музей истории театра. Замечательной традицией стало то, что каждый театральный сезон открывается новой пьесой великого Островского, чье имя по достоинству носит старейший театр Республики. В репертуаре произведения классиков русской литературы, казахских авторов, ежегодно на афише появляется по 5-7 новых постановок. Искренняя любовь зрителей стала наивысшей оценкой деятельности труппы. И все это благодаря Юрию Зеленцову.



За годы работы Юрий Зеленцов был награжден знаками «Кайсар» и «Деятель культуры РК», почетными грамотами Президента РК и Министерства культуры РФ, множеством благодарственных писем. В 2010 году Министерством культуры и информации РК удостоен звания «Деятель культуры». Отмечен юбилейными крестами «400-летие служения Яицких-Уральских казаков Отечеству», «За волю, Яик и свободу» Яицко-Уральского казачества. Был Почетным членом Совета стариков. Включен в раздел «Содружество» в ежегодный трехтомник энциклопедию БМЭ «Лучшие люди».«Успешные люди».«Лучшие в образовании».



В нашей памяти Юрий Александрович останется добрым, скромным человеком. Всем нам запомнится его неизменная, только ему присущая улыбка, живой интерес в глазах, ненавязчивый юмор и пронесенная через всю жизнь любовь и уважение к творчеству, к созиданию, к окружающим. Его талант, доброта, энергичность останутся как память в его добрых делах. Его сердце навсегда было связано с театром.

Оксана КАТКОВА

фото автора