За 15 млн тенге пытался продать свои органы житель Актобе

В прокуратуре Актюбинской области рассказали, что сотрудники их ведомства получили информацию о возможной незаконной сделке по продаже своих внутренних органов одним из жителей Актобе.

На этом основании департамент полиции провёл оперативно-розыскные мероприятия и 30 апреля 2025 года задержали подозреваемого, который намеревался совершить незаконную сделку на сумму 15 миллионов тенге.