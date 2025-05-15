В прокуратуре Актюбинской области рассказали, что сотрудники их ведомства получили информацию о возможной незаконной сделке по продаже своих внутренних органов одним из жителей Актобе.
На этом основании департамент полиции провёл оперативно-розыскные мероприятия и 30 апреля 2025 года задержали подозреваемого, который намеревался совершить незаконную сделку на сумму 15 миллионов тенге.
— Ведётся досудебное расследование по статье 116 УК РК «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека,— сообщили в прокуратуре Актюбинской области.