Сюжет разворачивается в уличном туалете вдоль трассы республиканского значения. Режиссёр показал проблемы страны через сказку на современный лад.

В казахстанский прокат вышел первый фантастический фильм Sasyq (в переводе с казахского — «Вонючка»). Это первая режиссёрская работа актёра и каскадёра Ердана Телемисова.

В фильме есть всё: пришелец, бомж, аким, полицейский и уличный туалет на трассе республиканского значения. По словам , он хотел через историю показать две важные проблемы — семью и социальное неравенство. А ещё напомнить людям о вещах, на которые мы давно перестали обращать внимание.

Сюжет разворачивается на большой трассе. Главный герой — пожилой мужчина по прозвищу Сасык, который стал бомжом после смерти жены. Он живёт на обочине дороги и постоянно пытается покончить с собой, но безуспешно. Однажды ночью он видит, как на землю падает НЛО — летающая тарелка, похожая на клизму (именно так ее называет главный герой — прим.автора). Из него выходит инопланетянин и прячется в уличном туалете у придорожного магазина, которым управляют бабушка с внучкой.

Они не верят рассказам Сасыка о пришельце — как и полицейский, который приезжает по их вызову. В это время местный аким даёт указание подготовиться к проезду важного кортежа: покрасить магазин и туалет, навести порядок и убрать всех подозрительных людей, включая бомжа. Телемисов говорит, что хотел показать волнующие его проблемы страны через сказку на современный лад.







