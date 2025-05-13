Михаил Шайдоров встретился с министром туризма и спорта РК.

Как сообщает пресс-служба МТС РК , министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов посетил ледовый дворец "Алау", где ознакомился с тренировочным процессом лидера национальной сборной по фигурному катанию, серебряного призёра чемпионата мира этого года Михаила Шайдорова, который готовится к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии и другим международным стартам.

Сейчас в ледовом дворце "Алау" лучшие спортсмены страны проходят тренировки по индивидуальным программам. Министр лично встретился с Михаилом Шайдоровым, узнал о его подготовке, спортивной форме и психологическом состоянии.

Также он провёл беседу с тренерским штабом и обсудил ход подготовки к предстоящим важным соревнованиям.



