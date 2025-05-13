Прокуратура города Кызылорда защитила права лиц с ограниченными возможностями.

По информации Генпрокуратуры РК, в соответствии с требованиями Правил оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом лица с инвалидностью вправе в течение суток пользоваться услугами инватакси в дневное и ночное время, в выходные и праздничные дни.

Однако, инватакси в Кызылорде осуществляли перевозки только по понедельникам-пятницам с 8:00 до 18:00 часов, по выходным и праздничным дням — только на отдельные социальные объекты.

По результатам рассмотрения акта надзора в договоры внесены изменения. Ограничения по времени перевозки устранили.

