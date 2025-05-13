Волонтеры Lider.kz сообщили об ужасающих условиях, в которых проживала 92-летняя Мария Пономарева из Шымкента. Одинокую пенсионерку обнаружили в грязной квартире, кишащей тараканами, а на полу валялись фекалии. По словам волонтеров, ухаживать за престарелой женщиной должна была её сестра, которая получала за Пономареву пенсию.

– Ранее её отвозили в дом престарелых, но сестра забрала её обратно и не следит за ней. Если сестра не может за ней ухаживать, а пенсию может получать, то как это называется? Обеспечьте труженику достойную старость. На 9 мая бабушку наградили золотой медалью и деньгами, которые передали сестре. Куда смотрит акимат? Сестра не имеет права с ней так обращаться, хуже, чем с животным, – возмутились пенсионеры.

В городском управлении занятости и социальной защиты сообщили, что Мария Пономарева была направлена в центр для лиц без определенного места жительства. Связаться с сестрой пенсионерки не удалось. В ведомстве пообещали, что компетентные органы проведут проверку.



