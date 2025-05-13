К общественнику и правозащитнику Бауыржану Заки обратились работники ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция». Они пожаловались, что остались без зарплаты, пенсионных, социальных и медицинских отчислений.

Бухгалтер учреждения занимался мошенничеством и перечислил деньги предприятия на свои счета. 21 апреля ему вынесли приговор.

— Из материалов дела следует, что подсудимый не подписывал заявление о приеме на работу и договор в ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция». Однако он фактически работал в ТОО, поскольку, имея доступ к ЭЦП директора, перечислял деньги ТОО на свои карточные счета. С 16 октября 2023 года по 1 марта 2024 года, находясь в кабинете главного бухгалтера ТОО по системе «Online bank», под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге. За пять месяцев работы он сделал 53 перевода. Суммы разные — от 30 тысяч тенге до пяти млн тенге. К примеру, 8 февраля 2024 года он перевел 13 миллионов тенге, — сообщил Бауыржан Заки.

По словам общественника, подсудимый перевел 8,4 млн тенге на свои аккаунты в букмекерские конторы и получил незаконный доход от ставок на сумму 3,3 млн тенге.

Сам осужденный вину не признал и заявил, что бухгалтером в ТОО не работал, а лишь в течение трех месяцев приходил сдавать налоговые отчеты. По его словам, ему заплатили только за отработанное время.

Несмотря на это, суд пришел к выводу, что его вина полностью доказана.

Таким образом, подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.