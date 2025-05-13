Аким Уральска Мурат Байменов опубликовал пост на своей Instagram-странице. Градоначальник отметил, что в настоящее время в мессенджере WhatsApp неизвестные рассылают людям сообщения якобы от его имени.

— Обращаю внимание на то, что данные сообщения являются фейковыми. Указанный номер мне не принадлежит. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, — говорится в посте акима.

Судя по приложенному скрину из мессенджера, мошенники используют фото Мурата Байменова, а в профиле указано его полное имя. Номер зарегистрирован в WhatsApp как бизнес аккаунт.