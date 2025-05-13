Женщина, состоящая на учете в пробационной службе, отправила инспектору в день его рождения букет цветов и клубнику в шоколаде. За подарок ей придется выплатить штраф в размере 550 тысяч тенге.

По информации суда ЗКО, дело в отношении жительницы города по статье 676 КоАП РК рассмотрели в городском специализированном суде по административным правонарушениям.

По материалам дела, осуждённая поздравила с днём рождения инспектора пробационной службы и отправила через курьера букет цветов и клубнику в шоколаде. В суде отметили, что любое поощрение госслужащих за выполняемую ими работу и дополнительные вознаграждения являются нарушением закона.

— Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге), — сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

В суде женщина признала свою вину. Ей наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 550 480 тенге. Постановление не вступило в законную силу.