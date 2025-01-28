Госслужащий из ЗКО сдал свой подарок государству

Медицинскую сумку оценили почти в 200 тысяч тенге и выставили на аукцион.

Ранее заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что госслужащие обязаны сдавать в специальный фонд подарки стоимостью более 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

В департаменте государственного имущества и приватизации ЗКО сообщили, что в 2024 году на учет был передан только один подарок. Пограничник отказался от медицинской сумки, подаренной иностранцами во время обучения. Сумку оценили в 196 296 тенге и выставили на торги.

Согласно правилам, если госслужащий или члены его семьи получают подарки дороже 5 МРП, они подлежат передаче в собственность государства. Это также касается подарков, полученных на протокольных мероприятиях, за исключением наград за личные достижения.

Чиновник может выкупить свой подарок после оценки специальной комиссией. После проведения оценки ему выставляют счет, и подарок становится доступным для выкупа. В состав комиссии входят представители департамента государственного имущества и приватизации, налоговой службы, департамента юстиции, палаты предпринимателей и другие. Если подарок не выкупают, его выставляют на аукцион на сайте e-qazyna.kz.

В ведомстве отметили, что такая практика существует в области уже около 10 лет. Однако с каждым годом подарков сдают меньше, так как люди перестали дарить их чиновникам. Среди наиболее запоминающихся примеров – боксерские перчатки Данияра Елеусинова, подаренные экс-акиму ЗКО Алтаю Кульгинову в 2016 году. Также был кожаный портфель. Чаще всего чиновникам дарят цветы и шоколад – их тоже реализуют через торги, а скоропортящиеся продукты уничтожают.

К слову, в 2025 году подарков пока никто не сдавал.