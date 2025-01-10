Что распродают налоговики на аукционах в ЗКО

Это имущество является ограниченным в распоряжении имущества в счет погашения задолженности налогоплательщика.

На сайте департамента государственных доходов в разделе «Объявления, торги» на продажу выставлены 5 лотов. В ведомстве уточнили, что данное имущество ограничено в распоряжении и выставлено в счет погашения задолженности налогоплательщика.

Административно-производственное здание (часть здания) с земельным участком, находящееся по адресу: ЗКО, Теректинский район, с. Подстепное, трасса Уральск-Актобе, строение 4. Площадь здания: 297,20 кв.м., земельного участка: 0,32 га. Стартовая цена на лот 28 732 600 тенге. Гарантийный взнос 6 630 600 тенге.

Фото с сайта ДГД ЗКО

Автобус марки ПАЗ 4234, 2007 года выпуска, цвет: белый, объем двигателя: 4 750 куб. см. Категория ТС: D – автобус, более 8 мест. Стартовая цена 1 223 950 тенге. Гарантийный взнос: 282 450 тенге.

Фото с сайта ДГД ЗКО

Автомобиль марки AUDI 89, 1990 года выпуска, цвет: голубой, объем двигателя: 1760 куб. см. Стартовая цена: 434 850 тенге. Гарантийный взнос: 100 350 тенге.

Фото с сайта ДГД ЗКО

Подвальное помещение, общей площадью 30,6 кв.м. по адресу ЗКО, Уральск, мкр.4, дом 27/2 н.п.2. Стартовая цена: 1 971 450 тенге. Гарантийный взнос: 454 950 тенге.

Дату аукциона назначили на 12 часов 21 января. Участие проходит на сайте gosreestr.kz.