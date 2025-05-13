Инициатива принадлежит президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

По информации KaktusMedia, об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

По его словам, инициатива принадлежит президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Он отметил, что Жапаров сообщил об этом решении самому Касым-Жомарту Токаеву во время рабочего визита в Россию.

В годы Великой Отечественной войны Кемел Токаев учился во Фрунзенском военном пехотном училище, которое в те годы располагалось в здании нынешней школы №33. Именно отсюда он был призван на фронт.

На фоне этого в честь Дня Победы президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.



