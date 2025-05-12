16 лет назад я вернулся в Казахстан и начал работу в фонде "Даму". Каждую неделю по вторникам мне необходимо было присутствовать на заседании правительства. Было очень непривычно, чувствовал себя очень неуверенно: новые люди, ағашки всех калибров, новые порядки и так далее...

Однажды на заседание правительства по приглашению Премьера прибыл аким Мангистауской области К.Е. Кушербаев. Увидев меня, он встал и громко при всех по-отечески поприветствовал: "Булат, как ты? Ты когда к нам приедешь? Мы ждём тебя у себя!"



После заседания председатель СД "Даму" К.М. Айтекенов спросил меня:

— А ты понял, почему Крымбек Елеуович сделал это?

Потом объяснил:

— Крымбек Елеуович не просто аким, это уважаемый всеми государственный деятель. Он увидел, что ты не уверен, что тебе некомфортно. Он пришёл на помощь, дал всем присутствующим понять, что хорошо тебя знает и всегда готов поддержать тебя и защитить. К тебе многие после этого по-другому станут относиться. Это — очень большая поддержка.

С Крымбеком Елеуовичем я познакомился в Москве в середине 2000-х. Он был послом Казахстана в России. С его приходом посольство начало работать по-новому. Это заметили все. Руководитель торгово-промышленной палаты РФ Б.Н. Пастухов заметил тогда: многие сюда приезжают работать послами как на временную должность, как бы пересидеть. Многих так никто и не заметил и не вспомнит. Но его (Кушербаева) заметили и будут помнить!



При нём на Чистых прудах, самом сердце Москвы, появился памятник Абаю. До сих пор не могу понять, как он смог договориться с мэрией — наверно это одно из его отличительных качеств. Это дорогого стоит — установить памятник в историческом центре белокаменной. Будете в Москве, обязательно посетите это место. Этот памятник — заслуга Крымбека Елеуовича.



Он часто устраивал встречи со студентами-казахстанцами. Делал всё, чтобы помнили - здесь, в посольстве на Чистых Прудах, есть кусочек их Родины. Однажды организовал большое мероприятие в клубе First для первокурсников и пригласил туда всех ректоров московских ВУЗов.



Первокурсникам ведь всегда неуютно в большом мегаполисе - такая встреча была большой поддержкой. Что примечательно — пришли все руководители московских ВУЗов. На концерте выступали приглашённые известные казахстанские артисты. И на этой встрече с ректорами другой видный казахстанец, экс-первый вице-премьер РФ О. Н. Сосковец сказал ректорам:

— Помните, друзья, что каждый казахстанец, отучившийся в Москве и вернувшийся на Родину, станет ещё одним небольшим звеном нерушимой дружбы между нашими народами. Поэтому даже не вздумайте никого отчислять...

Я сам присутствовал на этом мероприятии, потому что наш "Москоммерцбанк" всегда поддерживал инициативы Крымбека Елеуовича.



В другой раз посол позвонил руководству банка во время соревнований по боксу - попросил арендовать в Москве лучший спортзал для тренировок и организовать хороший обед спортсменам. Руководство банка поручило выполнение задачи мне — арендовали Gold's Gym и ресторан "Узбекистан". Там я познакомился с одним молодым боксёром из Караганды. Мой товарищ ещё по учёбе в МГУ, Р.Кузембаев, попросил передать ему привет. Я нашёл этого парня-боксёра, познакомился. Его звали Геннадий Головкин. Я и не подозревал, что через несколько лет его ударов будут бояться все сильнейшие боксёры мира.



В другой раз Крымбек Елеуович позвал меня к себе на встречу.

— Булат, прошу тебя найти как можно больше успешных предпринимателей родом из Казахстана. Это ведь наши послы бизнеса в России. Хочу с ними познакомиться. Они не должны терять связь с Родиной.

Я организовал несколько встреч. Все без исключения бизнесмены были впечатлены нашим послом.



Я не могу утверждать, что очень хорошо знаю Крымбека Елеуовича. Однако за несколько встреч с ним не могу не отметить некоторые его черты. Первое — он настоящий государственник. Любое решение, любую инициативу он осуществлял, исходя из интересов государства в первую очередь. Второе — он очень добрый человек. К любому незнакомому человеку он изначально (by default) относился как к хорошему человеку. Так поступает далеко не каждый, а на высоких постах — почти никто.



Я не хочу утомлять читателей лонгридом, прошу прощения. Но очень трудно описать настоящего человека и патриота своей страны, которого я безмерно уважаю, в таком коротком посту. Его биография заслуживает намного большего, чем этот пост. Я очень хотел бы, чтобы читатели поняли истинный масштаб личности этого человека.



Моя первая командировка в Актау пришлась на заседание Ассоциации Городов СНГ. Крымбек Елеуович организовал это заседание для опального мэра Москвы Ю. М. Лужкова. Мне показалось, что этим он очень хотел поддержать находящегося в тяжёлой ситуации московского политика. Смелый шаг порядочного человека, учитывая, что в то время многие уже, мягко говоря, отстранялись от попавшего в немилость московского градоначальника. Тогда мне не удалось поговорить с ним, он был очень занят высокими гостями. Тем не менее он нашёл время позвонить и извиниться за занятость.



На второй встрече удалось пообщаться. Он многое рассказал про свою работу в Актау. Рассказал о проблеме с поселением қандасов в Актау. "Я был у Президента, показал фотографии условий, в которых живут люди - ни воды, ни туалетов. Нужно было срочно дать статус района этому поселению, чтобы было государственное финансирование, чтобы срочно строить инфраструктуру", - добавил он. Не каждый аким поедет к Президенту докладывать о таких проблемах, в основном же ходят рапортовать об успехах. По просьбе и приглашению Кушербаева Президент посетил поселок Батыр. Все острые социальные проблемы были решены. Так был основан новый, первый в независимом Казахстане, Мунайлинский район.

— А ты знаешь, что четыре участника ВОВ, Герои Советского Союза, родом Бейнеу? Ты много знаешь деревень в СССР, откуда родом четыре Героя Советского Союза? Я не знаю. Это чтобы ты понимал, кто такие адайцы," - рассказывал он. Продолжая тему войны, он рассказал о другом герое. "Хочу восстановить справедливость. У нас был герой войны, настоящий батыр, которого четыре раза представляли к званию Героя Советского Союза. Он лично уничтожил более пятидесяти фашистов, отличался небывалой храбростью. Сам маршал Говоров писал представление на награду. Но всё "заворачивали" в областном центре по разным причинам - горячий был человек, видно не всем нравился. Его уже нет в живых, но очень хочу выполнить долг — добиться присвоения звания. Пусть потомки его гордятся, и мы будем помнить о нём.

Крымбека Елеуовича помнят все жители мест, где он работал, вспоминают с теплотой уральцы, кзылординцы, мангистауцы... В министерстве образования, в посольстве в Москве... Для меня до сих пор знакомство с ним и его хорошее ко мне отношение с ним служит хорошую службу — это как маркер порядочности человека. В преддверие его юбилея хочу сказать: Крымбек Елеуович, будьте здоровы, живите как можно дольше. Вас помнят, уважают и любят все, кому довелось с Вами работать. Будьте счастливы!



С большим уважением, Булат Мукушев