Ранее миграционная служба отказала ей.

Жительница столицы обратилась в миграционную службу с заявлением об изменении национальности с «белоруски» на «немку». Так, в актовой записи о рождении её дедушки в графе «национальность» у прадеда и прабабушки значится «немцы». Это, по её мнению, подтверждает немецкое происхождение по линии ближайших родственников.

Однако миграционной службой был предоставлен письменный отказ со ссылкой на статью 65 Кодекса РК «О браке и семье», согласно которой национальность по рождению определяется национальностью родителей и может быть изменена лишь на национальность другого родителя. В суде Астаны признали отказ миграционный службы незаконным.

– Национальность может отражать внутреннюю свободу человека и иметь правовое значение. С учётом правовой позиции Конституционного Суда допустимо учитывать не только национальность родителей, но и других близких родственников, лиц, воспитывавших ребёнка, а также иные объективные и достоверные доказательства, - говорится в сообщении Верховного суда.

Так, близкие родственники истца были немцами, подвергались политическим репрессиям и были вынуждены изменить свою национальность. Истец активно участвует в деятельности немецкой общины, вносит вклад в сохранение и развитие немецкой культуры. Учитывая её прочную связь с предками, стремление к сохранению этнической идентичности и обстоятельства дела, суд признал, что отказ в удовлетворении заявления нарушает её конституционные права.

Таким образом, суд обязал комитет миграционной службы МВД завершить административную процедуру по оказанию государственной услуги по изменению национальной принадлежности истца с «белоруски» на «немку».



