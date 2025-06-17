В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дело о мелком хулиганстве.
Из материалов дела следует, что 12 июня 2025 года молодой житель Атырау проявил неуважение к окружающим и разместил на своей странице в Instagram нецензурную брань, тем самым совершил мелкое хулиганство.
Его вина подтверждается его признательным показанием, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. Сам пользователь раскаялся в содеянном.
Постановлением суда нарушителю назначено наказание в виде 15 суток ареста.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.