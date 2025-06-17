Суд посчитал его пост неуважением к окружающим.

15 суток ареста получил житель Атырау за пост в Instagram

В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дело о мелком хулиганстве.

Из материалов дела следует, что 12 июня 2025 года молодой житель Атырау проявил неуважение к окружающим и разместил на своей странице в Instagram нецензурную брань, тем самым совершил мелкое хулиганство.

Его вина подтверждается его признательным показанием, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. Сам пользователь раскаялся в содеянном.

Постановлением суда нарушителю назначено наказание в виде 15 суток ареста.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.