Kia продолжает наращивать присутствие на отечественном рынке.

Сколько Kia попало в майские продажи и как сделать это под 3,5%?

По данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), в мае бренд занял третье место по объему официальных продаж новых автомобилей. Всего за месяц реализовано 2004 единицы Kia, дистрибуцией и производством которых занимается казахстанская автомобильная компания Allur.

С января по май продажи бренда составили 9116 автомобилей, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером остается Kia Sportage – в мае владельцами этой модели стали 995 казахстанцев, что обеспечило ей третью строчку в десятке самых продаваемых автомобилей месяца. Существенный рост показали также Cerato (+32,1% к апрелю) и Sorento (+36,5%).

– Рынок реагирует на предложения, которые действительно отвечают потребностям казахстанцев. Мы не просто предлагаем популярные модели, но и развиваем локальное присутствие бренда в стране, – отметил директор дистрибуции Kia в РК Данияр Уразбаев.

Дополнительный интерес потребителей вызвали специальные кредитные программы, позволяющие приобрести автомобили Kia на максимально выгодных условиях. Сейчас, например, предложены кредиты от 3,5% на Kia Sportage и от 4% на Kia Ceed, Ceed SW, Cerato, K5, Seltos и – впервые – на Sorento. Оформление осуществляется через Allur Finance в автоцентрах Allur и в партнерской дилерской сети по всей стране.

Рост продаж, привлекательные финансовые условия и обновление модельного ряда подтверждают устойчивый интерес к бренду в Казахстане. Все это укрепляет позиции Kia среди лидеров автомобильного рынка и создает основу для дальнейшего роста.