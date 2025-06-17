В минздраве ранее ссылались лишь на "временные задержки" со стороны минфина и уверяли, что средства в бюджете на оплату есть. Но долг продолжает ежемесячно расти. Об этом рассказал корреспондент bes.media.

В минздраве ранее ссылались лишь на «временные задержки» со стороны минфина и уверяли, что средства в бюджете на оплату есть. Но долг продолжает ежемесячно расти, передает bes.media.

Что произошло

У правительства третий месяц растёт задолженность перед Фондом медицинского страхования – сейчас он составляет 462 млрд тенге. Ранее в минздраве оправдывались, что деньги в бюджете есть и это лишь задержка выплат со стороны министерства финансов. Однако за три месяца ситуация не изменилась – долг так и не погашен. Сейчас в минздраве уверяют, что «предпринимают всевозможные меры», но какие именно – вице-министр здравоохранения Мурат Муртов на вопрос корреспондента BES.media ответить отказался.

В чём проблема

Дело в том, что по целевому взносу в Фонд медстрахования (ФСМС) на 2025 год запланированы расходы в 2,2 трлн тенге. Согласно отчёту минфина об исполнении республиканского бюджета, сейчас из этой суммы должно быть выплачено 1,1 трлн тенге, но фактически покрыто лишь 645 млрд тенге. А это значит, что образовался долг в 462 млрд тенге.

К слову, долг правительства перед ФСМС растёт уже как минимум три месяца:

1. В апреле правительство должно было перечислить Фонду медстрахования 768,9 млрд тенге, но фактически выплатило только 389 млрд. Остальные 389 млрд так и не были оплачены – таков был текущий долг перед фондом.

2. В мае по плану должно было быть выплачено 938 млрд тенге, но ФСМС получил лишь 506 млрд – долг вырос до 432 млрд тенге.

Комментарий минздрава

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Мурат Муратов отказался отвечать на вопрос о долге правительства перед ФСМС и уточнять его причины.

— Я кратко могу сказать, что министерство здравоохранения предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить в рамках заключенных договоров все свои медицинские организации финансовыми средствами, – сказал он.

Что ранее говорила министр Альназарова

В апреле глава минздрава Акмарал Альназарова признала, что перед Фондом есть долг. По её словам, причиной тогда была задержка поступлений от минфина. Она говорила, что похожие проблемы с выплатами были и в прошлом году, и, мол, ожидался очередной транш из бюджета.

— В прошлом году были такие же вопросы в течение года. По итогу 2024 года все соответствующие суммы предъявленных обязательств по договорам были полностью погашены. Поэтому в этом году ожидаем аналогичную ситуацию. Мы максимально принимаем меры, чтобы нивелировать вопросы по задержкам зарплат, закупа лекарственных средств. Все обязательства со стороны министерства здравоохранения и ФСМС будут выполнены, – сообщила она.

Тем не менее, долг перед Фондом до сих пор не погашен – более того, он продолжает расти.

Целевой взнос в Фонд медицинского страхования должен покрывать бесплатную медпомощь (ГОБМП) и медуслуги для льготных категорий. Но сейчас фонд получает почти вдвое меньше нужной суммы. Из-за этого под угрозой могут оказаться выплаты медицинским организациям, стабильность оказания бесплатной помощи и обеспечение лекарствами.

Подобный ситуации могут привести не только к сбоям в обслуживании пациентов, но и целом участвовать в торможении развития системы здравоохранения. Без стабильного и полного финансирования невозможно расширять перечень бесплатных услуг, закупать современное оборудование, развивать инфраструктуру. Если не обеспечить системе надёжную финансовую основу (особенно когда речь идёт о базовой медмопощи), она, скорее всего, будет работать в режиме выживания, а не устойчивого развития.



