По проекту «Бюджет народного участия» жители могут сами выбирать, на что потратить бюджетные деньги. Другими словами, люди сами выдвигают идеи благоустройства, прорабатывают их до уровня проектов, затем онлайн голосованием отбирают победителей.
В этом году власти Уральска уже отобрали 10 проектов. Пять из них уже начали воплощать в жизнь. Это:
- По улице Гагарина от улицы С.Датова до улицы Урдинская начали работы по озеленению и созданию комфортной среды для пешеходов.
- На улице Курмангалиева обустроили уголок отдыха.
- В селе Меловые горки уже строят спортивные и детские площадки с хоккейным кортом.
- В сквере между домами №14 и №15 в микрорайне Жана Орда по проспекту Абулхаир хана также планируется благоустройство и озеленение.
- Сквер по улице Ружейникова, рядом с домом №10 тоже начали благоустраивать.
Общая сумма проектов составила около 134 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО «Братья». По остальным проектам ведутся конкурсные процедуры.