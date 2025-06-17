По проекту «Бюджет народного участия» жители могут сами выбирать, на что потратить бюджетные деньги. Другими словами, люди сами выдвигают идеи благоустройства, прорабатывают их до уровня проектов, затем онлайн голосованием отбирают победителей.

В этом году власти Уральска уже отобрали 10 проектов. Пять из них уже начали воплощать в жизнь. Это: 

  • По улице Гагарина от улицы С.Датова до улицы Урдинская начали работы по озеленению и созданию комфортной среды для пешеходов.
  • На улице Курмангалиева обустроили уголок отдыха.
  • В селе Меловые горки уже строят спортивные и детские площадки с хоккейным кортом. 
  • В сквере между домами №14 и №15 в микрорайне Жана Орда по проспекту Абулхаир хана также планируется благоустройство и озеленение. 
  • Сквер по улице Ружейникова, рядом с домом №10 тоже начали благоустраивать.

Общая сумма проектов составила около 134 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО «Братья». По остальным проектам ведутся конкурсные процедуры. 