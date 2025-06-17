Всего отобрано 10 проектов.

По проекту «Бюджет народного участия» жители могут сами выбирать, на что потратить бюджетные деньги. Другими словами, люди сами выдвигают идеи благоустройства, прорабатывают их до уровня проектов, затем онлайн голосованием отбирают победителей.

В этом году власти Уральска уже отобрали 10 проектов. Пять из них уже начали воплощать в жизнь. Это:

По улице Гагарина от улицы С.Датова до улицы Урдинская начали работы по озеленению и созданию комфортной среды для пешеходов.

На улице Курмангалиева обустроили уголок отдыха.

В селе Меловые горки уже строят спортивные и детские площадки с хоккейным кортом.

В сквере между домами №14 и №15 в микрорайне Жана Орда по проспекту Абулхаир хана также планируется благоустройство и озеленение.

Сквер по улице Ружейникова, рядом с домом №10 тоже начали благоустраивать.

Общая сумма проектов составила около 134 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО «Братья». По остальным проектам ведутся конкурсные процедуры.