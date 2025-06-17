Таким образом Казахстан планирует помочь Поднебесной возродить популяцию сайги.

Как сообщили в пресс-службе президента РК, Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысяч сайгаков для расселения их в западной части Китая. Это делается для восстановления их популяции в соседней стране.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков.

Как ранее сообщалось, общая численность сайгаков в Казахстане составляет 4,1 миллиона особей, 2,3 миллиона из которых обитают на территории Западно-Казахстанской области.

О необходимости регулирования численности сайгаков говорят давно: в 2023 году был снят 25-летний запрет на отлов животных, и животных начали отстреливать, однако позже отстрел приостановили. Общественники и зоозащитники выступили против таких методов регулирования популяции.