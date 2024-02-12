Отстрел сайгаков отменили в Казахстане. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передаёт Orda.kz.

– Прошли обсуждения с отечественными учёными и международными экспертами. И плюс к этому ещё зимой возникли трудности по передвижению в степи. Поэтому с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайги, - сказал Нысанбаев.

По его прогнозу, в скоро времени численность сайгаков в Казахстане составит 2,5-2,6 млн голов. Так что, в связи с резким увеличением уральской популяции, отстрел сайгаков возобновят.