15 человек спасены из болотной ловушки в Атырауской области

По информации пресс-службы департамента ЧС по Атырауской области, 11 февраля три автомобиля выехали из зимовок Исатайского района в сторону села Тущикудук и застряли в болотистой местности.

На расстоянии 20 километров от села Тущыкудук были спасены 15 человек, восемь из них дети. Люди не нуждались в медицинской помощи.