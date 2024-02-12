15 человек спасены из болотной ловушки в Атырауской области
По информации пресс-службы департамента ЧС по Атырауской области, 11 февраля три автомобиля выехали из зимовок Исатайского района в сторону села Тущикудук и застряли в болотистой местности.
На расстоянии 20 километров от села Тущыкудук были спасены 15 человек, восемь из них дети. Люди не нуждались в медицинской помощи.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью
Жулдызхан Хасангалиева
editor