По информации Областного суда, сотрудник пожарной части погиб 18 сентября 2020 года при исполнении служебных обязанностей. У него остались жена с двумя малолетними детьми, один их которых инвалид первой группы. Своего жилья у семьи нет.

– По закону семья погибшего имеет право на получение жилья от государства не позднее одного года со дня его гибели, а также право на медицинское и санаторно-курортное обслуживание до достижения детьми совершеннолетия. Однако работодатель, ДЧС ЗКО, отказал его семье в предоставлении жилья и санаторно-курортного обслуживания. Они сослались на отсутствие жилья и возможности их обслуживания. Вместо этого в ДЧС ЗКО порекомендовали обратиться в местные исполнительные органы и встать в очередь на жилье, - сообщили в суде.

Кстати, суд первой инстанции согласился с доводами ДЧС и отказал женщине в иске. Вдова пожарного, не согласившись с таким решением, обратилась в областной суд.

Судебная коллегия областного суда отменила предыдущее решение, тем самым восстановив право истца на получение жилья и санаторно-курортного лечения. 12 декабря прошлого года дело пересматривали в Кассационном суде и оставили его без изменений.

К слову, решение суда до настоящего времени не исполнено. Ответчик просил отсрочить его исполнение до 2025 года, однако суд ему отказал.

Напомним, 46-летний старшина гражданской защиты погиб 18 сентября. Тогда пожарная машина слетела с трассы и перевернулась. Мужчина скончался на месте.