Угнанную в Актобе Тoyota Land Cruiser 200 нашли в Уральске

По информации департамента полиции Актюбинской области, в ночь на 31 января со двора многоэтажного дома в Актобе угнали Тoyota Land Cruiser 200. Ущерб, причиненный владелице внедорожника, составил более 25 миллионов тенге.

Сотрудникb полиции установили и задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что один из подозреваемых является знакомым потерпевшей, которому она в прошлом году доверила заменить сигнализацию в автомашине.

Угнанную автомашину стражи порядка нашли в Уральске у знакомых задержанных. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

По факту кражи в особо крупном размере проводится досудебное расследование. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.