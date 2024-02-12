По информации департамента полиции Актюбинской области, в ночь на 31 января со двора многоэтажного дома в Актобе угнали Тoyota Land Cruiser 200. Ущерб, причиненный владелице внедорожника, составил более 25 миллионов тенге.
Сотрудникb полиции установили и задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что один из подозреваемых является знакомым потерпевшей, которому она в прошлом году доверила заменить сигнализацию в автомашине.
Угнанную автомашину стражи порядка нашли в Уральске у знакомых задержанных. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.
По факту кражи в особо крупном размере проводится досудебное расследование. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.