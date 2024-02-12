“Ред Булл Арена”, Лейпциг

14 февраля

2:00 по времени Астаны

“Лейпциг”

Команда Марко Розе в текущем сезоне не блещет, но ниже определенного уровня не падает. В Бундеслиге “Лейпциг” пытается залезть в зону Лиги чемпионов, а в самой Лиге чемпионов привычно вышел из группы. Впрочем, не выйти было трудно: обходить в таблице “Янг Бойз” и “Црвену Звезду” клуб уровня “Лейпцига” обязан в любом состоянии. В Бундеслиге “Лейпциг” много забивает, но много пропускает, поэтому результаты и нестабильны, а в последнее время и вовсе удручают. В игре с “Реалом” немецкой команде будет невероятно трудно. Впрочем, в пользу “Лейпцига” говорят потери в составе соперника (об этом позже) и собственный пустой лазарет: травмирован лишь полузащитник Амаду Хайдара.

Последние 5 матчей “Лейпцига” (1-1-3, 8-11)

Бундеслига. “Аугсбург” - “Лейпциг” 2:2

Бундеслига. “Лейпциг” - “Унион” 2:0

Бундеслига. “Штутгарт” - “Лейпциг” 5:2

Бундеслига. “Лейпциг” - “Байер” 2:3

Бундеслига. “Лейпциг” - “Айнтрахт” Ф 0:1

“Реал Мадрид”

Мадридский “Реал” сделал серьезную заявку на титул Ла Лиги, обыграв “Жирону” и очень хочет сделать “золотой дубль”, взяв уже 15-ю Лигу чемпионов к ряду. Пока кажется, что “Лейпциг” — просто небольшая помеха по пути к этому достижению. Но есть один фактор, который делает жизнь мадридцев чуть сложнее, это травма Джуда Беллингема, который выбыл на несколько недель. Помимо него привычно травмированы Тибо Куртуа, Давид Алаба и Эдер Милитао, под вопросом участие в игре Антонио Рюдигера, у него мышечная травма.

Последние 5 матчей “Реала” (4-1-0, 12-4)

Ла Лига. “Реал Мадрид” - “Жирона” 4:0

Ла Лига. “Реал Мадрид” - “Атлетико” 1:1

Ла Лига. “Хетафе” - “Реал Мадрид” 0:2

Ла Лига. “Лас Пальмас” - “Реал Мадрид” 1:2

Ла Лига. “Реал Мадрид” - “Альмерия” 3:2

История личных встреч

“Реал” и “Лейпциг” встречались дважды, оба матча пришлись на групповой этап Лиги чемпионов-2022/23. “Мадрид” тогда был сильнее на “Бернабеу”, домашний матч остался за немцами — 3:2.

Прогноз

Как настоящий гранд, “Реал” умеет грамотно распределять силы. Команда Марко Ройса не будет рисковать здоровьем и без того перегруженных игроков, поэтому сделает контрольный выстрел именно в Мадриде. А вот “Лейпциг” на домашнем стадионе вполне может прыгнуть выше головы: рекомендуем обратить внимание на “Лейпциг” не проиграет” с коэффициентом 1.70.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».