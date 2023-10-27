Сроки охоты на сайгаков определили в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило изменения в правила охоты. Соответствующий проект приказа опубликовал на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, предлагается установить сроки охоты на сайгаков с первого октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания. Публичное обсуждение открыто до девятого ноября.

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.

25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России.